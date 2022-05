LPI-J: Tüdelig unterwegs

Weimar (ots) - In Troistedt machten sich Unbekannte am Samstagnachmittag an einem Mähdrescher zu schaffen. Zwischen 15:00 Uhr und 20:00 Uhr wurden drei Scheiben sowie zwei Scheinwerfer zerschlagen. Dadurch wurde ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro verursacht. Zu dieser Zeit befand sich das Gefährt auf einem Feld am Rande der Ortslage. Hinweise zu dem oder den Tätern gibt es nicht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion ...

