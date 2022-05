LPI-J: Neue Schuhe benötigt

Weimar (ots) - Am 04.05.2022 gegen 21:30 Uhr parkte ein Pkw-Fahrer sein Fahrzeug ordnungsgemäß in der Erfurter Straße am Fahrbahnrand. Am 05.05.2022 stellte er Beschädigungen am Heckbereich des Pkw fest, welche vermutlich beim Ausparken eines anderen Fahrzeuges entstanden waren. Der Verursacher entfernte sich pflichtwidrig vom Unfallort. Am Pkw des Geschädigten entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr