Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kosmetikdieb erwischt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Mittwochmittag erwischte ein Ladendetektiv in einem Supermarkt in der Rodaer Straße in Hermsdorf einen Ladendieb in flagranti. Während seines Aufenthaltes im Markt konnte der 33-Jährige dabei beobachtet werden, wie er diverse Kosmetikartikel in seiner mitgeführten Tasche verbarg und sodann den Kassenbereich, ohne einen Bezahlwillen erkennen zu lassen, passieren wollte. Jedoch hatte der schönheitsbewusste Langfinger die Rechnung ohne den Sicherheitsdienst gemacht, welcher ihn stoppte und auf den Diebstahl ansprach. Die Beute, welche einen Wert von knapp 25 Euro hatte, wurde im Markt belassen. Dafür kann der Dieb eine Anzeige nunmehr sein Eigen nennen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell