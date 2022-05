LPI-J: Kinderfahrrad entwendet

Jena (ots) - Wie am Mittwochvormittag festgestellt wurde, waren Unbekannte widerrechtlich in einem Wohnhaus in der Wagnergasse zugegen. Aktuell wird das Gebäude saniert, was der oder die Langfinger als Einladung betrachteten, sich zu bedienen. Aus dem Gebäude entfernten diese gewaltsam mehrere Bestandsstromleitungen mittels einem unbekannten Werkzeug und erbeuteten so knapp 60 Meter Stromleitung. Im Anschluss flohen der oder die Täter unerkannt in unbekannte Richtung. ...

