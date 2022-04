Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Durch Terrassentür eingedrungen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Unbekannte Langfinger nutzen die urlaubsbedingte Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Köstritzer Straße in Bad Klosterlausnitz schamlos aus. Durch Aufhebeln der Terrassentür gelangten die Diebe in das Gebäudeinnere und starteten hier ihren Streifzug. Neben Schmuck im mittleren vierstelligen Wert hatten es die Unbekannten auch auf das Bargeld im Haus abgesehen. Festgestellt hatten es die Bewohner bei ihrer Rückkehr am Sonntag, den 17. April 2022, gegen 18:30 Uhr. Zeugen, welche in der vergangenen Woche verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich wahrgenommen haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei Jena unter 03641 81 2464.

