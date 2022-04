LPI-J: Moped-Diebstahl

Apolda (ots) - In dem Zeitraum vom 14.04.2022 bis 16.04.2022 wurde in der August-Bebel-Straße, Apolda in einen Keller eingebrochen. Durch unbekannte Täter wurde das Vorhängeschloss eines Kellerabteils zerstört und entfernt. Anschließend öffneten der oder die Täter die Kellertür und entwendeten aus einer dort untergestellten Kiste ein Parfum im Wert von ca. 10 Euro. Weiterhin wurden direkt am Tatort zwei Flaschen des dort befindlichen Biers geleert. Die Höhe des ...

