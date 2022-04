Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Glück gehabt

Apolda (ots)

Am 17.04.2022, gegen 15:55 Uhr kam es in Apolda zu einen Zusammenstoß zwischen einem Fahrrad und einem Pkw. Der 19jährige Radfahrer befuhr zum Unfallzeitpunkt die Utenbacher Str. in Richtung Dornburger Straße. Als dieser die Kreuzung überqueren wollte, missachtete er die Vorfahrt eines entgegenkommenden 61jährigen Pkw-Fahrers. Infolgedessen kam es zu einem Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer wurde hierbei nur leicht verletzt und erlitt diverse Schürfwunden. An dem Pkw sowie dem Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 1.500 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell