Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Feuerlöscher entleert

Apolda (ots)

Am 12.03.2022, zwischen 02:00 und 05:45 Uhr haben unbekannte Täter einen Feuerlöscher in einem Garten am Platz der Demokratie in Apolda entleert. Dabei wurden sowohl das Beet als auch die Glasscheiben des Wintergartens verschmutzt. Die Höhe des Sachschadens an den verschmutzten Scheiben sowie an der Bepflanzung kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell