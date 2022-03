Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Im Begegnungsverkehr gestreift

Bad Sulza (ots)

In Bad Sulza, Sophienstraße hielt eine 30jährige Opel-Fahrerin ihr Fahrzeug an, als ihr eine 50jährige andere Fahrzeugführerin in der engen Straße entgegen kam. Diese fuhr an ihr vorbei, unterschätzte aber den seitlichen Abstand, so dass es zur Berührung beider Fahrzeuge kam. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 2.000 Euro.

