Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogen

Apolda (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Apolda stellte am 28.02.2022, gegen 22:45 Uhr einen 47jährigen Audi-Fahrer in der Buttstädter Straße in Apolda fahrend fest. Er wurde einer Kontrolle unterzogen, bei der zu Tage trat, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist und überdies unter dem Einfluss berauschender Mittel am Straßenverkehr teilnahm. Ein Schnell-Test auf Amphetamine fiel positiv aus. Das Fahrzeug verblieb am Ereignisort in einer Parkbucht, der Fahrzeugschlüssel wurde zur Unterbindung einer möglichen Weiterfahrt vorläufig sichergestellt.

