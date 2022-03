Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mülltonnenbrände

Weimar (ots)

Zu mehreren Bränden kam es am gestrigen Montagabend zwischen 20:00 und 21:00 Uhr in Weimar. So wurden durch unbekannte Täter Müllcontainer und -tonnen Hinter dem Bahnhof in Brand gesetzt. Auch in der Martin-Luther-Straße setzten Unbekannte eine Mülltonne in Brand. In beiden Fällen wurden die Tonnen zerstört. Darüber hinaus wurden auch angrenzende Büsche und Hecken in Mitleidenschaft gezogen. In beiden Fällen konnten der oder die Täter vor Eintreffen der Polizei unerkannt flüchten. Es entstand Sachschaden von mindestens 1.500 Euro. Eine Gefahr für Personen oder angrenzende Wohngebäude bestand zu keiner Zeit.

