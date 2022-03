Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Irrtümlich mitgenommen

Weimar (ots)

Kurze Aufregung gab es am Montagmorgen in der Ortslage Keßlar. Bei derzeit in dem Ort durchgeführten Baumaßnahmen werden diverse Baumaschinen über das Wochenende bei einem Anwohner untergestellt und am Montag wieder abgeholt. Gestern aber waren zwei Bauarbeiter schon vor der Baufirma da und holten das Arbeitsgerät ab. Der Verdacht keimte auf, dass es sich dabei um dreiste Diebe handelte. Schnell konnte der vermeintliche Diebstahl aber aufgeklärt werden: Es sind mehrere Baufirmen in dem Ort beschäftigt. Probleme in der Abstimmung ließen Mitarbeiter eines anderen Unternehmens die Maschinen bereits abholen.

