Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Briefkasten gesprengt

Jena (ots)

Am Samstag, den 05.02.2022 kam es gegen 18:45 Uhr in der Ziegenhainer Straße zu einer Sachbeschädigung an einem Briefkasten. Durch den oder die unbekannten Täter wurde eine Spraydose in einen Briefkasten eingebracht, welche nach kurzer Zeit detonierte und Sachschaden verursachte. Hinweise zu Tätern liegen bis dato nicht vor, werden durch die Polizei unter der Telefonnummer 03641-810 entgegengenommen.

