Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ohrfeige nach Missverständnis

Weimar (ots)

In einer Bushaltestelle in Blankenhain alberten drei Jugendliche am Montagmittag untereinander herum. Mindestens einen der Aussprüche, die sich die drei 16- und 17-Jährigen um die Ohren warfen, hörte ein anderer Mann und fühlte sich hiervon persönlich angesprochen. Sodann ging er auf die Jugendlichen zu und ohrfeigte einen 17-Jährigen. Im Anschluss ging der Mann weiter. Die Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Mann um einen 42-jährigen Blankenhainer handelt.

