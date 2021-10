Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Autos besprüht

Weimar (ots)

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag besprühten ein oder mehrere unbekannte Täter zwei Fahrzeuge einer karitativen Hilfsorganisation. Mittels pinker Sprühfarbe wurden an den Transportern politisch motivierte Schriftzüge angebracht. Die zum Fahrdienst genutzten Fahrzeuge waren auf einem Supermarktparkplatz in Weimar Nord abgestellt. Zeugen, die Hinweise zu Tat oder Tätern machen können, werden gebeten sich bei der PI Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

