LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 16-Jährigen
LPI Gotha (ots)
Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Such nach der vermissten 16-jährigen Yamila Rudolph. Letztmalig gesehen wurde die Jugendliche am 17. November 2025, gegen 09.00 Uhr in Ichtershausen (Ilm-Kreis). Yamila Rudolph kann wie folgt beschrieben werden: -weiblich - ca. 178 cm groß - Augenfarbe: braun - Haarfarbe: braun/schwarz - Frisur: starke Locken - körperliche Statur: mollig. Personen, die Angaben zum Aufenthaltsort der 16-Jährigen tätigen können oder diese seit gestern Morgen gesehen haben, werden gebeten sich unter Angabe der Bezugsnummer 0299858/2025 an die Polizei Ilmenau (03677-601124) oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen vor. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
