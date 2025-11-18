Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 16-Jährigen

LPI Gotha (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Such nach der vermissten 16-jährigen Yamila Rudolph. Letztmalig gesehen wurde die Jugendliche am 17. November 2025, gegen 09.00 Uhr in Ichtershausen (Ilm-Kreis). Yamila Rudolph kann wie folgt beschrieben werden: -weiblich - ca. 178 cm groß - Augenfarbe: braun - Haarfarbe: braun/schwarz - Frisur: starke Locken - körperliche Statur: mollig. Personen, die Angaben zum Aufenthaltsort der 16-Jährigen tätigen können oder diese seit gestern Morgen gesehen haben, werden gebeten sich unter Angabe der Bezugsnummer 0299858/2025 an die Polizei Ilmenau (03677-601124) oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen vor. (jd)

