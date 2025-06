LPI-GTH: Polizeieinsatz zum Stadtfest

Geraberg (Ilm-Kreis) (ots) - Ein oder mehrere Unbekannte begaben sich in der Zeit vom 21. Juni, 21.00 Uhr und 22. Juni, 08.30 Uhr auf ein Tankstellengelände in der Elgersburger Straße. Der oder die Täter versuchten einen dort befindlichen Automaten gewaltsam zu öffnen, was allerdings misslang. Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 200 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0160195/2025) entgegen. (jd) ...

