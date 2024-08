LPI-GTH: Unter Drogeneinfluss mit dem E-Scooter unterwegs

Ilmenau (ots) - Im Zeitraum vom 23.08.2024 bis zum 26.08.2024 wurde in eine ehemalige Firma im Gewerbegebiet Am Wald eingebrochen. Hierbei verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude und entwendeten mehrere Smartphones und Laptops in unbekannter Anzahl und Wert. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der PI Arnstadt/ Ilmenau unter 03677-601124 unter Angabe ...

mehr