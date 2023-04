Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Simson entwendet- Zeugensuche

Nesse-Apfelstädt (Landkreis Gotha) (ots)

Eine Simson S51 entwendeten ein oder mehrere Unbekannte in der Bahnhofstraße in Neudietendorf. Das Moped mit gelbem Tank, roten Griffen und einer weißen Aufschrift an den hinteren Stoßdämpfern war mittels Kettenschloss gesichert. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 02. April, 13.00 Uhr und heute, 13.50 Uhr. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0088065/2023) in Verbindung zu setzen. (jd)

