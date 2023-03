Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schaufenster zerstört- Zeugensuche

Gotha (ots)

Das Schaufenster eines Mobilfunkgeschäftes in der Marktstraße zerstörten unbekannte Personen in der zurückliegenden Nacht gegen 03.35 Uhr. In der Folge begaben sich die Unbekannten in das Innere des Geschäftes und entwendeten Mobiltelefone. Der Wert des Beutegutes wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Bei den Tätern handelte es sich augenscheinlich um zwei Männer. Einer von ihnen war mit einer blauen Jeans, schwarzen Turnschuhen mit weißer Sohle und einer schwarzen Kapuzenjacke mit weißer Aufschrift auf dem linken Ärmel bekleidet. Außerdem trug der Mann einen blauen Rucksack bei sich. Die zweite männliche Person trug schwarze Turnschuhe, eine schwarze Hose, eine schwarze Kapuzenjacke mit hellem Basecap darunter sowie schwarze Handschuhe welche mit einem Skelettaufdruck versehen waren. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Sachverhalt getätigt haben, werden gebeten sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0082124/2023) in Verbindung zu setzen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell