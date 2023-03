Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bedienpanele aus Landmaschinen gestohlen- Zeugensuche

Elleben (Ilm-Kreis) (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Personen begaben sich widerrechtlich auf ein Firmengelände in der Straße "Am Kranichfelder Weg". Der oder die Unbekannten beschädigten anschließend mehrere dort geparkte Traktoren um in deren Inneres zu gelangen. Aus den Landmaschinen demontierten der oder die Täter gewaltsam Bedienpanele. Offenbar in der Tatausführung gestört, wurde in der weiteren Folge ein Panel entwendet und weitere ausgebaute Panele am Tatort zurückgelassen. Das Beutegut hat einen Wert von ungefähr 6.000 Euro, der entstandene Sachschaden wird auf 45.000 Euro geschätzt. Die Tat ereignete sich gestern, gegen 23.30 Uhr. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0064763/2023) in Verbindung zu setzen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell