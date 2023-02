Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zigarettenautomaten aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ilm-Kreis (ots)

Unbekannte haben zwei Zigarettenautomaten gewaltsam geöffnet und Bargeld sowie Zigarettenschachteln in unbekannter Menge gestohlen. Sie machten sich zum einen an einem Automaten in Bösleben-Wüllersleben im Ettischlebener Weg zu schaffen. Weiterhin war ein Automat in der Hauptsraße in Elxleben betroffen. Ein Tatzeitraum kann derzeit nicht näher eingrenzt werden. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0049871/2023 entgegengenommen. (ah)

