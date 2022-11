Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf - Tasche aus PKW gestohlen

Eisenach (ots)

Am Freitagmorgen gegen 07.30 Uhr wurde durch einen bisher unbekannten Täter die Seitenscheibe eines in der Schlachthofstraße abgeparkten PKW Ford eingeschlagen und aus dem Innenraum die Handtasche der 28-jährigen Nutzerin entwendet. Unmittelbar nach der Anzeigenaufnahme konnte die Tasche im Bereich der Langensalzaer Straße, jedoch ohne die sich ursprünglich darin befundene Geldbörse, aufgefunden und an die Eigentümerin herausgegeben werden. Zeugen, welche zur Tatzeit im Bereich des Tatortes verdächtige Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach (Tel. 03691 261-124) unter Angabe der Bezugsnummer 0285469/2022 zu melden. (mm)

