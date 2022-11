Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Rotlicht mißachtet und Unfall verursacht

Ilmenau, Oehrenstöcker- Straße/ Karl- Liebknecht- Straße (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 63-jähriger Fordfahrer befuhr am Freitag, den 18.11.2022 gegen 18:05 Uhr die Karl-Liebknecht-Straße aus Richtung Manebach kommend in Richtung Eishalle. Auf Höhe Oehrenstöcker- Straße überfuhr er die "Rot" zeigende Lichtzeichenanlage und kollidierte gegen einen entgegenkommenden 75-jährigen Renaultfahrer, welcher links in die Oehrenstöcker- Straße einfahren wollte, da seine Lichtzeichenanlage "Grün" zeigte. Der an beiden Fahrzeugen entstandene Sachschaden wurde mit circa 7000,-EUR angegeben. Der Ford war unfallbedingt nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Gegen der Fordfahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

(sg)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell