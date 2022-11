Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Aggressiven Ladendieb gestellt

Eisenach (ots)

Ein Ladendieb wurde durch einen Detektiv am Freitagnachmittag in einem Einkaufsmarkt in der Bahnhofstraße gestellt. Durch die Mitarbeiter auf die Tat angesprochen, wurde der 37-Jährige zunehmend aggressiver, sodass man ihn flüchten ließ. Der zügige Einsatz der Polizeikräfte führte zum Aufgreifen des Täters im Bereich des Karlsplatzes, wo er sich jedoch bereits des Beutegutes im Wert von knapp 65EUR entledigt hatte. Der Ortsansässige hat nun mit einem entsprechenden Verfahren zu rechnen. (mm)

