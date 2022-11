LPI-GTH: Unter Alkohol

Ruhla (Wartburgkreis) (ots) - Gestern Vormittag, gegen 11.30 Uhr, versuchte augenscheinlich ein Unbekannter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße einzudringen. Der Bewohner hielt sich zur Tatzeit zuhause auf, konnte den Täter jedoch nicht sehen. An der Hauseingangstür entstanden jedoch entsprechende Beschädigungen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der ...

