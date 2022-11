Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit verletztem Mopedfahrer

Gotha (ots)

Am Freitagabend gegen 21:30 Uhr wurde ein 27jähriger Mopedfahrer schwer verletzt, als er in Gotha vom Hersdorfplatz in Richtung Europakreuzung fuhr. Ein 37jähriger Peugeotfahrer übersah den Mopedfahrer beim Linksabbiegen und kollidierte mit diesem frontal. Der Mopedfahrer wurde zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus verbracht. Am Moped und dem Pkw entstand ein Gesamtschaden von rund 1800 EUR.(ri)

