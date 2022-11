Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Frau nach Verkehrsunfallflucht verletzt - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Eine 51-Jährige befuhr heute gegen 10.30 Uhr mit ihrem roten E-Bike den Kreisverkehr in der Unterpörlitzer Straße. Der oder die Fahrerin eines weißen Opel Corsa mit orangefarbenen Schriftzug fuhr in den Kreisverkehr ein und kollidierte mit der Vorfahrtsberechtigten. Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau und verletzte sich. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der oder die Fahrerin des Pkw setzte ihre Fahrt pflichtwidrig in Richtung Unterpörlitzer Straße/Erfurter Straße fort. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet und kann Angaben zum Verlauf und dem Verursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0271937/2022 entgegen. (ah)

