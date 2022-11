LPI-GTH: Auf regennasser Fahrbahn gestürzt

Gotha (ots) - Polizeibeamte unterzogen gestern Nachmittag einen 54-jährigen Renault-Fahrer in der Schubertstraße einer Verkehrskontrolle. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Der Mann wurde zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Thüringer Polizei Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

