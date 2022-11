Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Erfolgreicher Zeugenhinweis

Eisenach (ots)

Ein Zeuge rief gestern Mittag die Polizei, weil sich zwei Personen in der Bahnhofstraße an einem abgestellten Wohnwagen zu schaffen machten. Sie beschädigten offenbar eine Scheibe des Wohnwagen um in den Innenbereich zu gelangen. Die sofort eingesetzte Polizei stellte einen 18-Jährigen und eine 21-Jährige fest. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Gegen sie wurden die Ermittlungen aufgenommen. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell