LPI-GTH: Dreister Ladendieb

Ein bisher unbekannter Mann entnahm am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr von einem Kleiderständer im Außenbereich des KIK, in der Straße des Friedens in Ilmenau, einen Pullover und entfernte sich, ohne diesen zu bezahlen. In der Folge lief der Unbekannte mit dem Pullover in eine ca. 50m entfernten Vodaphon-Shop, entriss dem gestohlenen Pullover das Preisschild und die Diebstahlsicherung entsorgte diese vor den Augen des verwunderten Mitarbeiters in dessen Papierkorb. Zudem gab der ca. 35-40-Jährige unverhohlen an, dass er den Pullover gerade gestohlen hatte. Im Anschluss entfernte sich der Mann in unbekannte Richtung. Die Polizei konnten den Täter trotz eines schnellen Einsatzes nicht mehr im Nahbereich feststellen. Das Beutegut hatte einen Wert von 7,99 Euro. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: ca. 35 - 40 Jahre, ca. 180cm groß, schlaksige Gestalt, grauer Pullover, dunkles Basecap, schwankender Gang. Die Polizei bittet Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Täter haben, sich unter der Bezugsnummer 0253798/2022 zu melden. (dl)

