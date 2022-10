Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In Getränkemarkt eingestiegen- Zeugensuche

Ilmenau (ots)

In der zurückliegenden Nacht beschädigte ein bislang unbekannter Täter eine Schaufensterscheibe eines Getränkemarktes in der Amtsstraße in Gehren. Der Unbekannte gelangte durch die zerstörte Scheibe in das Innere der Verkaufsstätte. Hierbei löste die Alarmanlage aus, der Täter ließ von seinem Vorhaben ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Tatzeit liegt zwischen 02.25 Uhr und 04.55 Uhr des heutigen Tages. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 2.100 Euro geschätzt. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im genannten Bereich gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0245784/2022) in Verbindung zu setzen. (jd)

