Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Eisenach (ots)

In der zurückliegenden Nacht, gegen 01.45 Uhr führte die Polizei Verkehrskontrollen in der Altstadtstraße durch. Hierbei kontrollierten die Beamten einen 21-jährigen Fahrer eines Volvo. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ihn erwartet ein erhebliches Bußgeld sowie Fahrverbot. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell