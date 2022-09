LPI-GTH: Fahrradanhänger aus Keller entwendet

Arnstadt (ots) - Am Samstagnachmittag erschien ein 57-Jähriger in der Polizeistation Arnstadt, um einen Einbruch in seine Garage am Dornheimer Berg anzuzeigen. Bisher unbekannte Täter haben sich in der Zeit vom 12.09.2022 bis 16.09.2022 gwaltsam Zutritt zur Garage des 57-Jährigen verschafft, in dem sie das Garagenschloss aufgebrochen haben. Aus der Garage entwendeten sie in der Folge drei alte Fahrräder, ...

mehr