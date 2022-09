LPI-GTH: Alkoholfahrt beendet

Gotha (ots) - In der zurückliegenden Nacht, gegen 03.15 Uhr betraten ein oder mehrere Unbekannte widerrechtlich ein Firmengelände in der Harjesstraße. Offenbar hebelten der oder die Täter ein Fenster auf und gelangten in der Folge in das Gebäude. Nach derzeitigen Erkenntnisstand wurde nichts entwendet, der entstandene Sachschaden liegt im mittleren dreistelligen Eurobereich. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha ...

