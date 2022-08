LPI-GTH: Fahrzeug beschädigt- Zeugensuche

Gotha (ots) - In der zurückliegenden Nacht, gegen 01.25 Uhr betraten ein oder mehrere unbekannte Täter ein umfriedetes Gelände in der Gleichenstraße und gelangten anschließend in eine ehemalige Industrieanlage. Der oder die Unbekannten durchtrennten mehrere Meter Starkstromkupferkabel und entwendeten diese. Hierdurch wurde die Stromversorgung einer auf dem Gebäudedach installierten Funkanlage außer Betrieb gesetzt. ...

mehr