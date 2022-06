Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision zwischen Moped und Motorrad - Unfallflucht und Zeugensuche

Plaue (Ilm-Kreis) (ots)

Am 11.06.2022 ereignete sich gegen 16.00 Uhr im Bereich Hauptstraße/Bahnhofstraße ein Verkehrsunfall. Die 58 Jahre alte Geschädigte fuhr auf der Hauptstraße in Richtung Arnstadt, als ihr im Bereich der Einmündung Bahnhofstraße ein Moped-Fahrer die Vorfahrt nahm. Es kam zur Kollision und die Motorradfahrerin sowie der jugendliche Fahrer des Mopeds stürzten. Die 58-Jährige verletzte sich und musste medizinisch versorgt werden. Der unbekannte Fahrer des Mopeds setzte sich nach dem Unfall unmittelbar auf sein Fahrzeug und fuhr davon. Er trug keinen Helm und am Fahrzeug war offenbar kein Kennzeichen angebracht. Die Polizei ermittelt u.a. wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht dringend Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0141447/2022) entgegengenommen. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell