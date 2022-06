LPI-GTH: Feuerwehreinsatz aufgrund brennenden Grases

Arnstadt (ots) - Am gestrigen Nachmittag ereignete sich im Bereich Goethestraße/Gustav-Freytag-Straße ein Verkehrsunfall. Ein 86 Jahre alter Fahrer eines Ford kollidierte im Bereich der Kreuzung mit einem 37 Jahre alten Fahrradfahrer. Der Zweiradfahrer verletzte sich und kam ins Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt, an beiden Fahrzeugen entstand in Summe ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Den ...

