LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis und unter Alkohol

Eisenach (ots) - In der Nacht von Freitag zu Samstag betraten bisher Unbekannte unberechtigt das Kältemittellager einer Firma in Eisenach, woraus sie in der weiteren Folge sieben Kältemittelflaschen im Gesamtwert von ca. 500 EUR entwendeten. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern derzeit an.(mm) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion Eisenach Telefon: 03691/261124 ...

