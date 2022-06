LPI-GTH: Unfall mit verletzter Person

Ilmenau (ots) - Heute, gegen 07.20 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall im Bereich des Kirchplatzes gemeldet. Ein 56-jähriger Fahrer eines Ford fuhr rückwärts in die Marktstraße und kollidierte dabei mit einer Straßenlaterne. In der Folge des Zusammenstoßes fiel die Straßenlaterne um und landete auf dem Kirchplatz. Es entstand unfallbedingter Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro, Personen wurden nicht verletzt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

