LPI-GTH: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Gotha (ots) - In der Zeit vom 22.05.2022 bis zum 28.05.2022 brachen bisher unbekannte Täter einen Keller in einem Mehrfamilienhaus in der Schubertstraße in Gotha auf und entwendeten hieraus zwei Fahrräder sowie einen Fahrradhelm. Zeugen werden gebeten, sich bei der LPI Gotha unter Angabe der Nummer 0126164/2022 zu melden. (dg) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst Gotha Telefon: 03621/781124 E-Mail: ...

