LPI-GTH: Kraftstoff entwendet- Zeugensuche

Hallungen (Wartburgkreis) (ots) - Im Rahmen einer in der Thomas-Müntzer-Straße durchgeführten Geschwindigkeitsmessung wurde gegen 16.25 Uhr ein 25-jähriger Fahrer eines Renault kontrolliert. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf den Konsum von Cannabis. Der Mann wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ihn erwartet ein erhebliches Bußgeld sowie Fahrverbot. Weiterhin kann in solchen Fällen eine Meldung an die Fahrerlaubnisbehörde ergehen, ...

mehr