Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Glück im Unglück - Fahrradunfall glimpflich ausgegangen

Drei Gleichen/Wandersleben- Landkreis Gotha (ots)

Am Samstag, kurz vor 11 Uhr, befuhr eine 25jährige Fahrradfahrerin die Landstraße zwischen Wandersleben und Mühlberg. Durch eine auftretende Windböe wurde ihr Basecap vom Kopf geweht. Die Radfahrerin drehte sich um und schaute der wegwehenden Kopfbedeckung hinterher. Hierdurch verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte. Die Radfahrerin verletzte sich leicht am Kopf und am Knie und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An dieser Stelle möchte die Polizei nochmal darauf hinweisen, dass das Tragen eines Fahrradhelmes schwere Kopfverletzungen verhindern kann. Tragen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit einen Fahrradhelm! (js)

