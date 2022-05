LPI-GTH: Im Besitz unerlaubter Betäubungsmittel

Behringen (Wartburgkreis) (ots) - Am Abend des 07. Mai meldete sich ein 39-Jähriger und gab an, dass seine kabellosen Kopfhörer, welche einen Wert von circa 250 Euro haben, entwendet wurden. Da sie jedoch noch mit dem Smartphone des Eigentümers gekoppelt waren, konnte man sie in Bad Salzungen orten. Dort wurde der 26-jährige Dieb angetroffen, die AirPods ...

