Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholisiert mit einem nicht versicherten E-Scooter unterwegs

Eisenach (ots)

Am gestrigen Abend gegen 23.00 Uhr wurde in der Müllerstraße ein 52-jähriger Mann mit seinem E-Scooter kontrolliert. Anlass für die Kontrolle gab ein nicht vorhandenes Versicherungskennzeichen am Fahrzeug. Ein, im Rahmen der Verkehrskontrolle, freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab zudem einen Wert von 0,71 Promille. Dementsprechend wurden Verfahren eingeleitet. (mm)

