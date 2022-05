Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort- Zeugensuche

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)

In der Zeit zwischen dem 15. April, 16.00 Uhr und dem 21. April, 16.30 Uhr parkte eine 40 Jahre alte Frau ihren schwarzen Mazda auf einer Parkfläche in der Gartenstraße. Als die Frau zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie Spuren eines Verkehrsunfalles an ihrem Mazda fest. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte offenbar beim Ein- oder Ausparken mit dem abgestellten PKW der 40-Jährigen und verursachte einen Schaden an der hinteren Stoßstange. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf ungefähr 2.000 Euro geschätzt. Ohne einen Personalienaustausch zu veranlassen, entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Verursacherfahrzeug, dem Fahrzeugführer oder zum Tatgeschehen machen können. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0092952/2022) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell