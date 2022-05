Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Körperverletzung

Arnstadt (ots)

Am 27. April, gegen 20.45 Uhr meldete ein Zeuge, dass er eine Körperverletzung am Eingang des Stadtparkes in der Bahnhofstraße beobachtet habe. Hierbei soll ein Mann eine Frau geschlagen haben. Als die Beamten kurze Zeit später am Tatort eintrafen, konnten sie keine Personen vor Ort feststellen. Aus diesem Grund sucht die Polizei nun Zeugen, die Angaben zum Täter, Opfer oder dem Tatgeschehen machen können. Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0098082/2022) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell