Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Glück im Unglück

Georgenthal (ots)

Am Samstag gegen 20:35 Uhr wurde die Polizei Gotha über den Brand eines Einfamilienhauses informiert. Mit Eintreffen der Beamten vor Ort konnte die Feuerwehr das Feuer bereits als gelöscht melden. Der Schaden an der Hausfasade beläuft sich auf ca. 1.000,- Euro. Als mögliche Ursache könnte ein unsachgemäßer Umgang mit brennbaren Stoffen in Frage kommen. Nach Angaben des 56jährigen Hausbesitzers hatte dieser wohl den Aschekasten des Kamins in einem Kunststoff-Eimer entsorgt und diesen in der Nähe eines Holzstapels abgestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (as)

