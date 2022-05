LPI-GTH: Zeugen gesucht

Gotha (ots) - Am Samstag den 30.04.2022 gegen 14:46 Uhr wurde aus einem Gothaer Kaufhaus eine Jacke und ein T-Shirt im Gesamtwert von 70,00 Euro entwendet. Der Täter wurde vom Ladendetektiv verfolgt. Durch die Polizei Gotha konnte der Dieb in der Nähe festgestellt und festgenommen werden. Nach kurzer Suche wurde auch das abgestellte Diebesgut aufgefunden. Den 22jährigen Syrischen Bürger erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahl.(as) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

