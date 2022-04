LPI-GTH: Verletzter Radfahrer

Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Am Freitagmorgen wurde die Lackierung eines Pkw Mercedes zerkratzt, der in der Stolzestraße geparkt war. Der Schaden am Pkw wurde auf mindestens 500 Euro beziffert. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte der 64-jährige Verursacher ermittelt und an seiner Anschrift angetroffen werden. Den Mann erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung. (as) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion ...

